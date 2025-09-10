Werbung ausblenden

Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Pharmaindustrie

Bagsvaerd (dpa) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk setzt den Rotstift an. Weltweit würden 9.000 Jobs gestrichen, teilte das vor allem für sein Abnehmmedikament Wegovy bekannte Unternehmen in Bagsvaerd mit. Das sind nach Unternehmensangaben 11,5 Prozent der Belegschaft. Mehr als die Hälfte der Stellen sollen im Heimatmarkt Dänemark wegfallen.

Die Kosten für die Neuaufstellung beziffert Novo Nordisk auf acht Milliarden dänische Kronen (1,07 Mrd. Euro). Genauso viel will das Management ab 2026 dann jährlich einsparen.

Ziel sei es, das Unternehmen schlanker aufzustellen und Entscheidungen zu beschleunigen. So soll der Konzern vor allem auf die Wachstumschancen im Bereich Diabetes und Adipositas ausgerichtet werden, hieß es. Die Prognose für den Betriebsgewinn in diesem Jahr wurde deutlich gesenkt.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novo Nordisk (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Ausblick angepasst
Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellenheute, 07:37 Uhr · dpa-AFX
Novo Nordisk streicht weltweit tausende Stellen
Große Fortschritte bei Brustkrebsmedikament
Biontech-Aktie legt kräftig zu05. Sept. · dpa-AFX
Biontech-Aktie legt kräftig zu
Novartis plant Milliardenzukauf in den USAgestern, 11:21 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden