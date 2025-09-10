Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu E-Autos ohne Käufer

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu E-Autos ohne Käufer:

"Anders als immer wieder unterstellt, haben die europäischen Autokonzerne in den vergangenen Jahren für Hunderte von Milliarden Euro Elektroautos entwickelt. (.) Diesen Bemühungen zum Trotz lag der Anteil der rein batterieelektrischen Autos an den deutschen Neuzulassungen im August bei gerade einmal 19 Prozent. (.) Allein das Angebot von Elektroautos sorgt aber nicht für die Antriebswende. Weitere Voraussetzungen liegen nicht im Verantwortungsbereich der Autobranche. (.) Deshalb sorgt sich die Autoindustrie, dass Europas Transformation zum Flop werden könnte, der Rest der Welt dann weiterfährt mit Verbrennermotoren - geliefert von China. Am Ende geht es nicht um heroische Ziele auf dem Papier, sondern um praktische Ergebnisse. Die kann die Autoindustrie nicht allein erreichen."/yyzz/DP/nas

