Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Bildung

dpa-AFX · Uhr
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Bildung:

"Der Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) für 2025 zeigt eine weitere Verschlechterung des deutschen Bildungssystems: Das Leistungsniveau sinkt, die Chancenungleichheit wächst weiter und die Integration von zugewanderten Kindern lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Für Militär und Verteidigung lässt Deutschland die Milliarden bereitwillig sprudeln. Im Bereich der Bildung tragen zwar die Länder den Löwenanteil der Ausgaben, dennoch bleibt die Finanzierung im Bund und in den Ländern insgesamt hinter den Erfordernissen zurück. Das darf sich ein Land, dessen wichtigster Rohstoff Wissen ist, nicht leisten. Eine bildungspolitische Zeitenwende ist überfällig."/yyzz/DP/nas

