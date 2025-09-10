Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Frankreich

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Frankreich:

"Macron hat angesichts der Krisen der vergangenen Jahre immer wieder angekündigt, er werde "sich neu erfinden", also Fehler korrigieren. Das blieben leere Worte. Nun erhält er die Gelegenheit dazu, das Versprechen umzusetzen. Es ist seine letzte Chance."/yyzz/DP/nas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden