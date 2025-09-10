Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Frankreich
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Frankreich:
"Macron hat angesichts der Krisen der vergangenen Jahre immer wieder angekündigt, er werde "sich neu erfinden", also Fehler korrigieren. Das blieben leere Worte. Nun erhält er die Gelegenheit dazu, das Versprechen umzusetzen. Es ist seine letzte Chance."/yyzz/DP/nas
