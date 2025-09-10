Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
dpa-AFX · Uhr
STRASSBURG (dpa-AFX) - Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen setzt die EU-Kommission ihre Unterstützung für das Land aus. Man werde alle entsprechenden Zahlungen stoppen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. Es solle allerdings keine Auswirkungen für die Arbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft oder der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geben./aha/DP/jha
