Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland will Deutschland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken. Die Bundesregierung werde das sogenannte Air Policing über Polen durch die Bundeswehr, also die Überwachung des Luftraums durch Kampfjets, "verlängern und ausweiten", teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit./mfi/cn/DP/nas

