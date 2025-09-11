Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des polnischen Luftraums durch Russland will Deutschland sein Engagement beim Schutz der Nato-Ostgrenze verstärken. Die Bundesregierung werde das sogenannte Air Policing über Polen durch die Bundeswehr, also die Überwachung des Luftraums durch Kampfjets, "verlängern und ausweiten", teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit./mfi/cn/DP/nas
