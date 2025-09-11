Dow Jones Industrial Average®- Stabil oberhalb von 45.000 Punkten

Beim Dow Jones® hatten wir zuletzt mehrfach die extrem bedeutenden Barrieren bei 45.074/45.054 Punkten diskutiert. Nach gefühlt x-Anläufen gelang den amerikanischen Standardwerten Ende August der Vorstoß in „uncharted territory“. Seither hält sich das Aktienbarometer stabil über den beschriebenen Ausbruchsmarken und kratzt schon wieder am bisherigen Allzeithoch (45.770 Punkten). Die jüngste Kursentwicklung verläuft also konstruktiv. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre ohnehin als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Formation ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten. Auf dem Weg bis zum Kursziel von 53.000 Punkten stellt die Trendlinie seit August 2022 (akt. bei 48.973 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Etappenziele dar. Zusätzlichen Rückenwind erfährt der Dow Jones® durch die Relative Stärke (Levy) sowie durch den MACD, die jeweils freundlich zu interpretieren sind. Das Hoch von Anfang Juli bei 44.886 Punkten bietet sich dagegen als engmaschiger Stop-Loss an, denn ein Rebreak dieser Marke würde die Gefahr eines Fehlausbruchs spürbar erhöhen.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.