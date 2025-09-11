IRW-News: Generation Uranium Inc.: Generation Uranium identifiziert 17 Ziele hoher Priorität auf Uranprojekt Yath, Nunavut

IRW-PRESS: Generation Uranium Inc.: Generation Uranium identifiziert 17 Ziele hoher Priorität auf Uranprojekt Yath, Nunavut

Vancouver, BC - 11. September 2025 / IRW-Press / Generation Uranium Inc. (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) (FWB: W85) (das Unternehmen oder Generation) berichtet über die Abgrenzung von 17 Explorationszielen hoher Priorität auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Yath in Nunavut. Identifiziert wurden die neuen Ziele durch umfassende Überprüfung und Integration historischer Explorationsdatenreihen, darunter geophysikalische und geochemische Untersuchungen, Prospektionsarbeiten und Bohrungen durch frühere Betreiber.

Das Projekt Yath liegt strategisch günstig im Uranbezirk Angilak in Nunavut, einem der aktivsten aufstrebenden Explorationsbezirke Kanadas. Generations zusammenhängende Landfläche umfasst wichtige Bereiche des Angilak-Trends, wodurch das Unternehmen direkten Zugang zu ertragreichen Strukturkorridoren, günstigen Lithologien und bewährten Mineraltrends, die in der Vergangenheit hochgradige Uranentdeckungen ergaben, hat.

Wichtige Höhepunkte der Ziele

- VGR Trend - ein 5 Kilometer langer mineralisierter Korridor entlang einer reaktivierten Grundgebirgsverwerfung, die von weit verbreiteter Alteration, Sulfiden und radioaktiven Strukturen, die über mehr als 3 Kilometer nachvollziehbar sind, charakterisiert wird.

- Embryo Creek - historische Stichproben von bis zu 9,81 % UO mit assoziiertem Kupfer, Molybdän und Silber, was das solide polymetallische Potenzial unterstreicht.

- Lucky Break - Pechblende und polymetallische Sulfidmineralisierung aus flachen Ausstrichen unter Geschiebemergel rund 11 km von Lac Cinquante.

- Weitere Zonen - darunter Nest, BA-BB, Bog, IM-6, Boulder Lake, Amys OC sowie mehrere Satellitziele (siehe Tabelle 1). Jede davon weist entweder erhebliche Radioaktivität (oftmals mehr als 10.000 cps) oder Oberflächenproben, die auf Uran- und polymetallische Mineralisierung hinweisen, auf.

Chris Huggins, CEO von Generation Uranium, sagte: Das Projekt Yath bietet Zugang zu einem der vielversprechendsten Uranbezirken Kanadas, und die Identifizierung von 17 soliden Zielgebieten auf dem Grundstück des Unternehmens unterstreicht das Potenzial für neue Entdeckungen in einem bewährten Urangürtel.

Geophysikalische Untersuchung

Wie am 22. August 2024 angekündigt, hat Generation Expert Geophysics Ltd. damit beauftragt, eine großflächige luftgestützte Mobile MagnetoTellurics (MMT)-Untersuchung auf der gesamten Fläche von 123 km² des Uranprojekts Yath durchzuführen. Das Programm umfasste rund 890 Linienkilometer in einem Abstand von 150 Metern, und es wurden hochauflösende magnetische, VLF- und EM-Daten gesammelt. Die Untersuchung erfolgte in Zusammenarbeit mit einem benachbarten Betreiber, um erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen.

Die nun abgeschlossene Untersuchung umfasst einen umfangreichen geophysikalischen Datensatz für Yath. Generation überprüft aktuell seine Anteile an den Ergebnissen in Verbindung mit umfangreichen historischen Explorationsaufzeichnungen, um bohrbereite Ziele zu verfeinern und zu priorisieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die MMT-Interpretationen zeitnah im Rahmen seiner laufenden Arbeiten, um das Projekt in Richtung einer Entdeckung voranzubringen, veröffentlichen wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Derrick Strickland ist eine nicht unabhängige Sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Generation Uranium

Generation Uranium Inc. (TSXV: GEN) (OTCQB: GENRF) ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Uranprojekt Yath vorantreibt. Dieses liegt strategisch günstig im Angilak-Bezirk in Nunavut, einem der aktivsten aufstrebenden Explorationsbezirke Kanadas. Mit einer soliden Pipeline an Explorationszielen hoher Priorität und Zugang zu bewährten uranhaltigen Korridoren ist Generation gut aufgestellt, um zur zukünftigen Versorgung mit sauberer Kernenergie beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.generationuranium.com

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI

Chris Huggins, CEO

Tel: +1-604-968-4844

E-Mail: chris@generationuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen unter anderem Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, die tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und sonstigen Aktivitäten des Unternehmens, Umweltrisiken, zukünftige Metallpreise, Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie andere Risiken in der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Warnhinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81004

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81004&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37150L1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.