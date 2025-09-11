Nach Israels Angriff in Katar: Sondergipfel geplant
dpa-AFX · Uhr
DOHA (dpa-AFX) - Nach dem israelischen Luftangriff in Katar lädt das Land zu einem Sondergipfel mit fast 60 arabischen und islamischen Staaten ein. Das Treffen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) sei für diesen Sonntag und Montag geplant, berichtete die katarische Staatsagentur QNA. Vor dem Treffen der Monarchen, Staats- und Regierungschefs werde es am Sonntag einen vorbereitenden Gipfel auf Ebene der Außenminister geben.
Die Staaten dürften bei dem Gipfel vor allem nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel suchen nach dessen Angriff auf Katar. Der OIC gehören 57 muslimisch geprägte Staaten an./jot/DP/men
