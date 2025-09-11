Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Ursula von der Leyen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Ursula von der Leyen:

"Ursula von der Leyen hat in Straßburg keine Rede zum Wohlfühlen gehalten - im Gegenteil. Europa befinde sich in einem existenziellen Kampf, warnte die EU-Kommissionschefin mit reichlich Pathos vor dem EU-Parlament. Diese Analyse ist nicht nur schonungslos, sondern auch richtig. In einer Welt mit Großmachtfantasien und imperialistischen Kriegen sind Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent bedroht."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo08. Sept. · dpa-AFX
Chinas Exportwachstum verliert an Tempo
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäftegestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden