Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Ursula von der Leyen
dpa-AFX · Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" zu Ursula von der Leyen:
"Ursula von der Leyen hat in Straßburg keine Rede zum Wohlfühlen gehalten - im Gegenteil. Europa befinde sich in einem existenziellen Kampf, warnte die EU-Kommissionschefin mit reichlich Pathos vor dem EU-Parlament. Diese Analyse ist nicht nur schonungslos, sondern auch richtig. In einer Welt mit Großmachtfantasien und imperialistischen Kriegen sind Frieden und Freiheit auf unserem Kontinent bedroht."/yyzz/DP/men
