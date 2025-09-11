Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Migrationspolitik

dpa-AFX · Uhr
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Migrationspolitik

Dass weniger Menschen ins Land kommen, entlastet vor allem die Kommunen und ermöglicht Integration überhaupt erst. Bei Abschiebungen und Rückführungen jener Menschen, die keine Aussicht auf ein dauerhaftes Bleiberecht haben, hat die Bundesregierung bisher aber noch sehr wenig vorzuweisen. Das muss sich ändern, will sie glaubwürdig sein.

Die Union ist gut beraten, ihre eigene Definition über die Ziele ihrer Migrationswende noch besser auszubuchstabieren. Konsequenz gegenüber jenen, die Straftaten begehen, das System ausnutzen und keinen Asylgrund vorweisen können. Alle anderen Zuwanderer, von denen so viele das Land am Laufen halten, brauchen immer wieder das Signal, dass sie in Deutschland nach wie vor herzlich willkommen sind./yyzz/DP/zb

