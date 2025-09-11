Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu deutsch-französischer Achse

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zu deutsch-französischer Achse:

"In Berlin sorgt sich die Regierung inzwischen erheblich um die Durchsetzungsfähigkeit des Mannes, der ständig seine Premierminister austauschen muss. Eine EU ohne das krisengeschüttelte Frankreich und ohne Großbritannien (Brexit) wäre im Konflikt mit den wenig verlässlichen bis autokratischen Großmächten USA, Russland und China zu schwach. Für Trump, Putin und Xi wäre es schlichtweg ein Traum, wenn die deutsch-französische Achse ausfällt und die Destabilisierung des demokratischen Europas voranschreitet."/yyzz/DP/men

