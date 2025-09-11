ROUNDUP/Aktien New York: Zinshoffnungen treiben US-Indizes auf Rekordhochs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die weiter bestehende Aussicht auf Leitzinssenkungen hat die US-Börsen am Donnerstag auf Rekordhöhen getrieben. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 erreichten Höchststände.

Erneut geschürt wurden die Zinshoffnungen von aktuellen Konjunkturdaten. So erfüllten die Verbraucherpreise zwar die Erwartungen, doch von den wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen gab es negative Signale. Dies heizte einmal mehr die Debatte an, in welchem Ausmaß die Notenbank Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln. Auch im Oktober und im Dezember dürften die Leitzinsen weiter sinken, wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt.

Der Dow zog zuletzt um 1,18 Prozent auf 46.026 Punkte an. Für den S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 6.574 Punkte nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,46 Prozent auf 23.958 Punkte.

Wie Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen, Heleba, schrieb, gibt es zwar vor dem Hintergrund der Inflationszahlen keinen Grund, die Zinssenkungsspekulationen zu forcieren. Die Teuerung war im August wie erwartet auf 2,9 Prozent gestiegen. Allerdings legten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich zu. Damit verdichten sich die Hinweise auf eine Abschwächung des Job-Marktes.

Im Dow gab es kaum Verlierer. An der Index-Spitze profilierten insbesondere die Aktien der Bank Goldman Sachs von der Aussicht auf eine anziehende Konjunktur und zogen um fast drei Prozent an. Sie notieren damit auf Rekordniveau.

Unter den Technologiewerten schnellten die Papiere von Micron Techology um acht Prozent in die Höhe. In der Spitze waren sie um fast zwölf Prozent angesprungen und damit knapp einem historischen Höchstwert vorbeigeschrammt. Die Analysten der Bank Citigroup und von Miller Tabak hatten auf das Potenzial für Kursgewinne hingewiesen hatten, wenn der Speicherhersteller Ende September seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

Ein heiß begehrter Nebenwert waren die Aktien von Opendoor , die nach ein paar Korrekturtagen ihre Rally mit einem Kurssprung um gut 56 Prozent wieder aufnahmen. Das Online-Immobilienunternehmen gab bekannt, dass mit Kaz Nejatian vom E-Commerce-Spezialisten Shopify ein neuer Vorstandschef gefunden wurde. Außerdem wurde mitgeteilt, dass zwei Mitgründer in das Aufsichtsgremium zurückkehren.

Die Anteilsscheine von Red Cat gewannen ein Viertel an Wert. Das auf Drohnen spezialisierte Unternehmen teilte mit, dass die Tochter Teal Drones mit ihrem System Black Widow die Zulassung für einen Produktkatalog der Nato-Beschaffungsagentur NSPA bekommen habe./la/nas