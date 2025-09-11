Werbung ausblenden

Stromausfall im Südosten Berlins behoben

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der großflächige Stromausfall in Berlin nach einem extremistischen Brandanschlag ist behoben. Nach rund 60 Stunden sind alle Kunden im Südosten der Hauptstadt nun wieder versorgt, wie die Firma Stromnetz Berlin mitteilte./toz/DP/mis

