Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Verhaltener Start in Frankfurt, Asien im Aufwind

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:

Der deutsche Leitindex startet mit verhaltener Tendenz in den Handel, während Anleger in Fernost optimistischer agieren. Der Nikkei präsentiert sich freundlich, getragen von robusten Unternehmenszahlen. An den US-Märkten herrscht vorbörslich Zurückhaltung – die Investoren warten auf frische Inflationsdaten.

Makroökonomischer Überblick:

Am Nachmittag richtet sich der Blick nach Frankfurt: Die Europäische Zentralbank dürfte ihre Leitzinsen unverändert lassen. Nach acht Zinssenkungen seit 2024 signalisiert die Notenbank damit Stabilität, während sie gleichzeitig die Tür für eine mögliche Lockerung im Dezember offenhält. Die Inflation im Euroraum liegt mit 2,1 % nahe am Ziel, was den Kurs stützt.
Kurz darauf folgt der nächste Impuls aus den USA: Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für August. Erwartet wird ein leichter Anstieg der monatlichen Rate von 0,2 % auf 0,3 %.

Im Fokus:

Boeing zeigt sich vorbörslich leicht im Plus. Der Konzern hat nach mehr als einem Monat Streik in seiner Verteidigungssparte eine Einigung mit der Gewerkschaft erzielt. Die Vereinbarung sieht höhere Löhne und eine Einmalzahlung vor, die Abstimmung ist für Freitag angesetzt. Rund 3.200 Beschäftigte hatten seit Anfang August die Arbeit niedergelegt, was die Produktion von F-15-Kampfjets und Raketensystemen belastete.

Renk legt ebenfalls zu. Der Panzergetriebehersteller hat in Augsburg ein neues modulares Produktionskonzept vorgestellt. Die Umstellung von der Manufaktur- auf Serienfertigung soll die Kapazität von einigen Hundert auf über 1.000 Getriebe pro Jahr steigern. Hintergrund ist die anhaltend hohe Nachfrage nach militärischen Anwendungen, die den Auftragsbestand bereits auf 5,9 Mrd. € anwachsen ließ.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull UG5P99 3,44 23312,780935 Punkte 68,5 Open End
DAX® Bull UG4ZC0 26,27 21008,991497 Punkte 8,99 Open End
DAX®/X-DAX® Bear UG9GNY 4,28 24042,481901 Punkte 56,44 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG115B 6,41 23010,298383 Punkte 36,44 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG113W 16,38 22000,808504 Punkte 14,36 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
SAP SE Call UG5TR8 0,43 290,00 EUR 8,44 17.06.2026
Oracle Corp. Call UG89JY 11,07 235,00 USD 2,06 13.01.2027
ENI S.p.A. Call HD8DQR 0,41 16,00 EUR 47,5 17.06.2026
Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,78 8,00 EUR 7,1 17.12.2025
Home Depot Inc. Call UG87Y6 1,07 440,00 USD 12,08 14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Siemens Energy AG Long UG0GUB 4,01 76,126303 EUR 5 Open End
Puma SE Long UG8UA6 5,26 17,474645 EUR 12 Open End
Microsoft Corp. Long HD2QR8 8,54 375,376957 USD 4 Open End
DAX® Long HD6SGF 12,93 19697,070486 Punkte 6 Open End
Daimler Truck Holding AG Long HD7R43 0,69 31,289041 EUR 6 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.09.2025; 10:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 10.09.2025
Leitindex verliert Anfangsgewinne – SAP belastetgestern, 17:58 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Dax Chartanalyse 11.09.2025
Dax stabilisiert sich vor einem volatilen Nachmittagheute, 11:13 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalheute, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental dagestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden