AKTIE IM FOKUS: Bilfinger brechen aus Konsolidierung aus

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bilfinger haben am Freitag spürbar angezogen und sind damit aus ihrer jüngsten Korrekturphase ausgebrochen. Am Nachmittag legten sie 2,5 Prozent auf 93,25 Euro zu und gehörten zu den stärksten Werten im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Außerdem näherten sie sich wieder ihrem Mitte August erreichten Rekordhoch bei 98,00 Euro.

Vor dem Wochenende sprangen die Papiere des Industriedienstleisters zurück über die 50-Tage-Linie als charttechnischem Indikator für den mittelfristigen Trend, mit der sie im Wochenverlauf bereits gerungen hatten. Zudem setzten sie sich deutlicher von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab, einem kurzfristigen Trendindikator.

Seit Jahresbeginn haben die Bilfinger-Aktien ihren Wert etwa verdoppelt. Das Unternehmen profitiert auch von der Aussicht auf eine Modernisierung der deutschen Infrastruktur sowie den Bau neuer Gaskraftwerke, rund um deren Wartung und Betrieb das Unternehmen Dienstleistungen anbietet./niw/mis