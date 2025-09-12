Alibaba Group (ADS) - Kursmuster geben Hoffnung!

Kann sich die nächste Kursformation behaupten? Nachdem die Alibaba-Aktie bereits eine multiple Bodenbildung vervollständigt hat, bildet der Titel nun möglicherweise ein weiteres Kursmuster aus. Die Rede ist von der großen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten Jahre (siehe Chart), welche voraussichtlich die endgültige Trendwende der Aktie markiert. Unter dem Strich lassen die verschiedenen Kursmuster auf eine nachhaltige Wende zum besseren sowie weitere Kursanstiege hoffen, zumal auch die trendfolgenden Indikatoren – wie z. B. Aroon und MACD – gerade synchron neue Einstiegssignale generiert haben. Die horizontalen Barrieren bei rund 165 USD markieren derzeit den nächsten wichtigen Widerstandsbereich. Das Kursziel aus der o. g. Umkehrformation lässt sich sogar auf rund 190 USD veranschlagen und harmoniert bestens mit den Hochs von 2018/19. Um die gute Ausgangslage indes nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die Ausbruchszone bei 145/135 USD nicht mehr zu unterschreiten. D. h. auch unter Risikogesichtspunkten bietet der derzeitige Chartverlauf Anlegerinnen und Anlegern eine klare Orientierungshilfe.

Alibaba Group (ADS) (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alibaba Group (ADS)

Quelle: LSEG, tradesignal²

