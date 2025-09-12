Werbung ausblenden
Werbung von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

APPLOVIN - Auf Rekordhoch

HSBC · Uhr
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Auf Rekordhoch

Bei der Applovin-Aktie liegt derzeit einer unserer absoluten Lieblingsansätze vor. Dieser kombiniert ein hohes Momentum mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während ersteres ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert der Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster, dass der zugrundeliegende Basistrend wieder Fahrt aufnimmt. Genau das ist die Ausgangslage bei dem Technologietitel. Der Spurt auf ein neues Allzeithoch (576,44 USD), noch dazu per Aufwärtskurslücke (511 USD zu 535,70 USD), sorgt für den Abschluss eines aufsteigenden Dreiecks (siehe Chart). Per Saldo erfährt das Papier damit doppelten Rückenwind, womit die Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends für uns derzeit das wahrscheinlichste Szenario darstellt. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsmusters ein Anschlusspotenzial von mehr als 300 USD. Auf der Unterseite ist die o. g. Gapkante bei 511 USD als enger Stop-Loss prädestiniert, denn ein Schließen der beschriebenen Kurslücke würde den diskutierten Ausbruch mit einem dicken Fragezeichen versehen.

APPLOVIN (Weekly)

Chart APPLOVIN
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart APPLOVIN

Chart APPLOVIN
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
AppLovin

Das könnte dich auch interessieren

SAP unter den Gewinnern
Oracle strahlt mit KI-Ausblick positiv ab10. Sept. · dpa-AFX
Oracle strahlt mit KI-Ausblick positiv ab
Übernahmepoker
Warner Bros. Discovery im Visier von Paramount Skydanceheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Warner Bros. Discovery im Visier von Paramount Skydance
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Rüstungsaktie startet durch: Ausbruch liefert Kaufsignalgestern, 15:00 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden