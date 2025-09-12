APPLOVIN - Auf Rekordhoch

Bei der Applovin-Aktie liegt derzeit einer unserer absoluten Lieblingsansätze vor. Dieser kombiniert ein hohes Momentum mit dem Ausbruch aus charttechnischen Konsolidierungsformationen. Während ersteres ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert der Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster, dass der zugrundeliegende Basistrend wieder Fahrt aufnimmt. Genau das ist die Ausgangslage bei dem Technologietitel. Der Spurt auf ein neues Allzeithoch (576,44 USD), noch dazu per Aufwärtskurslücke (511 USD zu 535,70 USD), sorgt für den Abschluss eines aufsteigenden Dreiecks (siehe Chart). Per Saldo erfährt das Papier damit doppelten Rückenwind, womit die Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends für uns derzeit das wahrscheinlichste Szenario darstellt. Rein rechnerisch ergibt sich aus der Höhe des beschriebenen Konsolidierungsmusters ein Anschlusspotenzial von mehr als 300 USD. Auf der Unterseite ist die o. g. Gapkante bei 511 USD als enger Stop-Loss prädestiniert, denn ein Schließen der beschriebenen Kurslücke würde den diskutierten Ausbruch mit einem dicken Fragezeichen versehen.

APPLOVIN (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart APPLOVIN

Quelle: LSEG, tradesignal²

