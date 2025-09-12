Werbung ausblenden

EBA-Chef Campa kündigt Rücktritt an

Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Der Chef der Europäischen Bankenaufsicht EBA, José Manuel Campa, hat seinen Rücktritt angekündigt. Beim letzten Aufsichtsratstreffen habe Campa mitgeteilt, zu Ende Januar seinen Posten zu verlassen, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Die EBA werde alle angemessenen Schritte veranlassen, um einen reibungslosen Übergang bis zur Ernennung eines neuen Vorsitzenden zu ermöglichen.

Die EBA (European Banking Authority) war 2011 gegründet worden und hatte ihren Sitz zunächst in London, inzwischen in Paris. Campa ist seit März 2019 der Vorsitzende der EBA. Im vergangenen Jahr war sein Mandat um weitere fünf Jahre bis Mai 2029 verlängert worden./rbo/DP/mis

