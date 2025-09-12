Werbung ausblenden

EQS-AFR: aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: aap Implantate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
aap Implantate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.09.2025 / 12:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die aap Implantate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 16.09.2025

Ort:

https://www.aap.de/investoren/publikationen/berichte/quartalsberichte

Sprache:Deutsch
Unternehmen:aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet:www.aap.de
