Ministerium sieht im Sommer nur verhaltene Erholung für deutsche Wirtschaft

Reuters
Berlin (Reuters) - Die Konjunktur in Deutschland wird dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge erst zum Jahresende spürbar an Schwung gewinnen.

"Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Erholung im dritten Quartal noch verhalten bleiben", teilte das Ministerium (BMWE) am Freitag in seinem Monatsbericht mit. "Im späteren Jahresverlauf dürften die Impulse der wirtschafts- und finanzpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung stärker zum Tragen kommen." Aktuelle Stimmungsindikatoren im Unternehmenssektor wie die Auftragseingänge zeigten zwar Anzeichen für eine konjunkturelle Erholung. "Die Konsumlaune der privaten Haushalte schwächte sich zuletzt allerdings wieder etwas ab."

Die deutsche Wirtschaft hatte im ersten Quartal um 0,3 Prozent zugelegt, war im Frühjahrsquartal von April bis Juni allerdings wieder um 0,1 Prozent geschrumpft. "Die bislang vorliegenden Indikatoren für das dritte Quartal lassen noch keine spürbare Belebung erkennen", erklärte das Ministerium. Im weiteren Jahresverlauf dürften sich dann allerdings Maßnahmen der Regierung zunehmend bemerkbar machen - "wie die im Rahmen des Investitionssofortprogramms zum 1. Juli günstigeren Abschreibungsbedingungen für Anlagegüter sowie die steuerliche Förderung von gewerblichen Elektrofahrzeugen".

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)

