Nato reagiert auf russische Luftraumverletzungen

dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Nato startet nach den mutmaßlich vorsätzlichen Luftraumverletzungen durch Russland eine neue Initiative zum Schutz der Ostflanke. Das teilte Generalsekretär Mark Rutte in einer Pressekonferenz mit dem Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa, Alexus Grynkewich, mit./aha/DP/mis

