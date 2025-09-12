OTS: KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub ...

Werbung ausblenden

    KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH
Frankfurt am Main (ots) -

- Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland
- Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes

Die KfW IPEX-Bank prolongiert die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die
Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die dritte Verlängerung
unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, Deutsche
Bank, LBBW, BayernLB, DZ BANK, NORD/LB sowie UniCredit. Die KfW IPEX-Bank agiert
seit Begebung der Kreditlinie als Sole Mandated Lead Arranger, Bookrunner und
Agent.

"Dieses Mandat untermauert die hervorragende Kundenbeziehung, die wir mit
unserer Kundin THE pflegen" sagt Aida Welker , Mitglied der Geschäftsführung der
KfW IPEX-Bank. "Wir unterstützen THE seit vielen Jahren und damit auch die
Versorgungssicherheit in Deutschland, die für Bevölkerung und Wirtschaft
essenziell ist. Darüber hinaus tragen wir zum Bau des deutschlandweiten
Wasserstoff-Kernnetzes und somit zur Transformation der Energieversorgung bei."

THE hat in ihrer Aufgabe als Gas-Marktgebietsverantwortlicher (MGV) eine
Kernfunktion im deutschen Gasmarkt inne. Zudem übertrug die Bundesnetzagentur
2024 die Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes bzw. die Führung des
Amortisationskontos an die von THE im Mehrheitsbesitz gehaltene H2
Amortisationskonto GmbH; mit der Finanzierung des Amortisationskontos wurde
wiederum die KfW beauftragt (Kreditlinie i.H.v. EUR 24 Mrd.).

