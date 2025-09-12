Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zum Flanders Festival Ghent

dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Flanders Festival Ghent:

Dass das belgische Flanders Festival Ghent die Münchner Philharmoniker auslädt, weil ihr israelischer Chefdirigent in spe, Lahav Shani, das Konzert leiten sollte, ist ein skandalöser Vorgang. (.) Die von den Organisatoren ins Feld geführte "Ruhe ihres Festivals" läuft auf eine Friedhofsruhe hinaus in einer von Kriegen und Konflikten gespaltenen Welt. Da noch Brücken zu bauen, ist schwer genug. Die Kultur hätte das Zeug dazu, doch sie braucht dazu mutige und standhafte Akteure, die Protest und Streit aushalten./yyzz/DP/mis

