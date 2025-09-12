Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zum Warntag

dpa-AFX · Uhr
BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Warntag:

Auf einen Konflikt vorbereitet zu sein, bedeutet nicht, dass die Auseinandersetzung tatsächlich geführt werden muss. Das Gegenteil ist eher der Fall, wie die Geschichte des Kalten Krieges lehrt. Deshalb ist es Zeit, neben der Verteidigungsfähigkeit auch in die schnelle Information der Bevölkerung zu investieren. Dass dies nicht nur in militärischen Fällen, sondern auch bei Naturkatastrophen und anderen Ausnahmesituationen genutzt werden kann, ist ein weiterer positiver Effekt der Warnketten./yyzz/DP/mis

