Trump: Tatverdächtiger im Fall Kirk wahrscheinlich gefasst
dpa-AFX · Uhr
OREM (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf den rechten US-Aktivisten Charlie Kirk ist US-Präsident Donald Trump zufolge "mit hoher Wahrscheinlichkeit" der Tatverdächtige gefasst worden. Er sei in Gewahrsam, sagte der Republikaner im Sender Fox News./fsp/DP/men
