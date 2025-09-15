Aktien Europa Schluss: EuroStoxx steigt - Rückenwind aus den USA treibt an

LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag an sein deutliches Wochenplus angeknüpft. Rückenwind lieferten die freundlich gestarteten US-Börsen. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozentpunkte senken wird, um den schwächelnden Arbeitsmarkt und die Wirtschaft insgesamt anzukurbeln.

Der Leitindex der Eurozone gewann 0,92 Prozent auf 5.440,40 Punkte. Die Schuldenkrise Frankreichs konnte die Kauflaune der Anleger nicht nachhaltig trüben. Mitten in der Haushaltskrise in dem Land hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit des Landes herabgestuft. Damit erschwert sie der strauchelnden Regierung in Paris die Finanzierung ihrer Staatsschulden. Die Bonität der zweitgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone wurde von "AA-" auf "A+" gesenkt.

Außerhalb des Euro-Raums hingegen ging es für den Schweizer SMI um 0,41 Prozent auf 12.144,32 Zähler abwärts. Der britische FTSE 100 sank geringfügig auf 9.277,03 Punkte./la/men