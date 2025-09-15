Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.09.2025 / 13:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
15. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden insgesamt 1.494.232 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
08.09.202577.79639,04383.037.451,46Xetra
08.09.202573.08539,03502.852.872,98CBOE Europe (CEUX)
08.09.202519.23139,0290750.566,70Turquoise Europe (TQEX)
08.09.20256.88039,0382268.582,82Aquis Europe (AQEU)
09.09.2025110.92538,88944.313.806,70Xetra
09.09.2025103.55538,87344.025.534,94CBOE Europe (CEUX)
09.09.202519.62038,8494762.225,23Turquoise Europe (TQEX)
09.09.202517.10238,8524664.453,74Aquis Europe (AQEU)
10.09.2025248.45938,46559.557.099,66Xetra
10.09.2025164.36638,46076.321.631,42CBOE Europe (CEUX)
10.09.202525.45538,4481978.696,39Turquoise Europe (TQEX)
10.09.202519.43538,4603747.475,93Aquis Europe (AQEU)
11.09.2025119.69238,44754.601.858,17Xetra
11.09.202594.27938,46493.626.432,31CBOE Europe (CEUX)
11.09.202516.41738,4691631.547,21Turquoise Europe (TQEX)
11.09.202515.03638,4723578.469,50Aquis Europe (AQEU)
12.09.2025175.94638,39296.755.077,18Xetra
12.09.2025142.30938,40655.465.590,61CBOE Europe (CEUX)
12.09.202523.38538,4088898.189,79Turquoise Europe (TQEX)
12.09.202521.25938,4062816.477,41Aquis Europe (AQEU)
Gesamt1.494.232
 		38,584457.654.040,15
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.839.846 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

15.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2197520 15.09.2025 CET/CEST

Deutsche Post

