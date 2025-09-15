EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

15.09.2025 / 13:46 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

15. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden insgesamt 1.494.232 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 08.09.2025 77.796 39,0438 3.037.451,46 Xetra 08.09.2025 73.085 39,0350 2.852.872,98 CBOE Europe (CEUX) 08.09.2025 19.231 39,0290 750.566,70 Turquoise Europe (TQEX) 08.09.2025 6.880 39,0382 268.582,82 Aquis Europe (AQEU) 09.09.2025 110.925 38,8894 4.313.806,70 Xetra 09.09.2025 103.555 38,8734 4.025.534,94 CBOE Europe (CEUX) 09.09.2025 19.620 38,8494 762.225,23 Turquoise Europe (TQEX) 09.09.2025 17.102 38,8524 664.453,74 Aquis Europe (AQEU) 10.09.2025 248.459 38,4655 9.557.099,66 Xetra 10.09.2025 164.366 38,4607 6.321.631,42 CBOE Europe (CEUX) 10.09.2025 25.455 38,4481 978.696,39 Turquoise Europe (TQEX) 10.09.2025 19.435 38,4603 747.475,93 Aquis Europe (AQEU) 11.09.2025 119.692 38,4475 4.601.858,17 Xetra 11.09.2025 94.279 38,4649 3.626.432,31 CBOE Europe (CEUX) 11.09.2025 16.417 38,4691 631.547,21 Turquoise Europe (TQEX) 11.09.2025 15.036 38,4723 578.469,50 Aquis Europe (AQEU) 12.09.2025 175.946 38,3929 6.755.077,18 Xetra 12.09.2025 142.309 38,4065 5.465.590,61 CBOE Europe (CEUX) 12.09.2025 23.385 38,4088 898.189,79 Turquoise Europe (TQEX) 12.09.2025 21.259 38,4062 816.477,41 Aquis Europe (AQEU)

Gesamt 1.494.232

38,5844 57.654.040,15



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.839.846 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com

