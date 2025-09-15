EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
15.09.2025 / 13:46 CET/CEST
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
15. September 2025
Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden insgesamt 1.494.232 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|08.09.2025
|77.796
|39,0438
|3.037.451,46
|Xetra
|08.09.2025
|73.085
|39,0350
|2.852.872,98
|CBOE Europe (CEUX)
|08.09.2025
|19.231
|39,0290
|750.566,70
|Turquoise Europe (TQEX)
|08.09.2025
|6.880
|39,0382
|268.582,82
|Aquis Europe (AQEU)
|09.09.2025
|110.925
|38,8894
|4.313.806,70
|Xetra
|09.09.2025
|103.555
|38,8734
|4.025.534,94
|CBOE Europe (CEUX)
|09.09.2025
|19.620
|38,8494
|762.225,23
|Turquoise Europe (TQEX)
|09.09.2025
|17.102
|38,8524
|664.453,74
|Aquis Europe (AQEU)
|10.09.2025
|248.459
|38,4655
|9.557.099,66
|Xetra
|10.09.2025
|164.366
|38,4607
|6.321.631,42
|CBOE Europe (CEUX)
|10.09.2025
|25.455
|38,4481
|978.696,39
|Turquoise Europe (TQEX)
|10.09.2025
|19.435
|38,4603
|747.475,93
|Aquis Europe (AQEU)
|11.09.2025
|119.692
|38,4475
|4.601.858,17
|Xetra
|11.09.2025
|94.279
|38,4649
|3.626.432,31
|CBOE Europe (CEUX)
|11.09.2025
|16.417
|38,4691
|631.547,21
|Turquoise Europe (TQEX)
|11.09.2025
|15.036
|38,4723
|578.469,50
|Aquis Europe (AQEU)
|12.09.2025
|175.946
|38,3929
|6.755.077,18
|Xetra
|12.09.2025
|142.309
|38,4065
|5.465.590,61
|CBOE Europe (CEUX)
|12.09.2025
|23.385
|38,4088
|898.189,79
|Turquoise Europe (TQEX)
|12.09.2025
|21.259
|38,4062
|816.477,41
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|1.494.232
|38,5844
|57.654.040,15
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.839.846 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
