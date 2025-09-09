Original-Research: H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...

^ Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH 09.09.2025 / 14:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG Unternehmen: H2 Core AG ISIN: DE000A0H1GY2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Under Review seit: 09.09.2025 Kursziel: Under Review Kursziel auf Sicht von: b.a.w. Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert seine Empfehlung und das Kursziel auf Under Review. Zusammenfassung: Da die H2 Core AG bis heute keinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt hat, setzen wir unser Rating auf 'Under Review' (bisher: Buy). Wir ziehen unsere Schätzungen vorläufig zurück und setzen auch das Kursziel auf 'Under Review' (bisher:EUR2,20). First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG (ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal changed his rating and price target to Under Review. Abstract: Since H2 Core AG has not yet published its 2024 annual report, we place our rating Under Review. For the time being we suspend our forecasts and our price target (previously: EUR2.20). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9ed1083213c53dd27b63ff28db831acc Kontakt für Rückfragen: Kontakt für Rückfragen: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2194988 09.09.2025 CET/CEST °