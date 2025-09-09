Werbung ausblenden

Original-Research: H2 Core AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Under ...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: H2 Core AG - von First Berlin Equity Research GmbH

09.09.2025 / 14:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2 Core AG

     Unternehmen:               H2 Core AG
     ISIN:                      DE000A0H1GY2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Under Review
     seit:                      09.09.2025
     Kursziel:                  Under Review
     Kursziel auf Sicht von:    b.a.w.
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2 Core AG (ISIN:
DE000A0H1GY2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal ändert
seine Empfehlung und das Kursziel auf Under Review.

Zusammenfassung:
Da die H2 Core AG bis heute keinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt
hat, setzen wir unser Rating auf 'Under Review' (bisher: Buy). Wir ziehen
unsere Schätzungen vorläufig zurück und setzen auch das Kursziel auf 'Under
Review' (bisher:EUR2,20).


First Berlin Equity Research has published a research update on H2 Core AG
(ISIN: DE000A0H1GY2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal changed his rating
and price target to Under Review.

Abstract:
Since H2 Core AG has not yet published its 2024 annual report, we place our
rating Under Review. For the time being we suspend our forecasts and our
price target (previously: EUR2.20).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9ed1083213c53dd27b63ff28db831acc

Kontakt für Rückfragen:
Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2194988 09.09.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Core Kurs in US Dollar
Core Kurs in Euro
H2Core AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“gestern, 13:48 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Börsenhype ohne Ende: Ist dieses Mal wirklich alles anders?06. Sept. · Acatis
Alle Premium-News
Werbung ausblenden