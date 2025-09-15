EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Werbung ausblenden

15.09.2025 / 11:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 34. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 08. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden insgesamt 11.481 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

RückkauftagAggregiertes Volumen in StückGewichteter Durchschnittskurs [EUR]
08.09.20252.28692,3030
09.09.20252.29791,8383
10.09.20252.29392,0064
11.09.20252.31591,1246
12.09.20252.29092,1354

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 505.546 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschließlich über die Börse.

15.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Straße 1
68163 Mannheim
Deutschland
Telefon:+49 (0621) 459-0
Fax:+49 (0621) 459-23 66
E-Mail:ir@bilfinger.com
Internet:http://www.bilfinger.com
ISIN:DE0005909006
WKN:590900
Indizes:MDAX
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
EQS News ID:2197208
Ende der MitteilungEQS News-Service

2197208 15.09.2025 CET/CEST

Bilfinger

