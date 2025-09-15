EQS-News: Focus Graphite und C4V berichten über bahnbrechende erste Ergebnisse mit einer Verbesserung der LFP-Kathodendichte um 26 % durch Lac Knife Cathode Ultima

EQS-News: Focus Graphite Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 15. September 2025) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein führender kanadischer Graphitentwickler mit fortgeschrittenen Projekten in Quebec, freut sich, sehr ermutigende erste Ergebnisse aus unabhängigen Batteriezelltests bekannt zu geben, die von Charge CCCV LLC ("C4V"), einem in New York ansässigen führenden Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterietechnologie und Gigafactory-Design, durchgeführt wurden.

Erste Ergebnisse zeigen, dass Sphäroidisierungsabfälle aus der Lagerstätte Lac Knife - die typischerweise als Abfall gelten - eine Steigerung der Kathoden-Elektrodendichte um sechsundzwanzig Prozent (26 %) in einseitig beschichteten Elektroden (2,39 g/cc gegenüber 1,76 g/cc Basiswert) ermöglichten. Insgesamt wurden vier Prozent (4 %) leitfähiger Zusatzstoffe in der Lithium-Eisenphosphat- ("LFP") Kathode eingesetzt, bestehend aus zwei Prozent (2 %) Ruß und zwei Prozent (2 %) Lac Knife Cathode (LKC) Ultima (50:50-Verhältnis). Die Tests zeigten außerdem eine gleichwertige Leitfähigkeit und eine vergleichbare Zyklenstabilität bis zu vierzig (40) Zyklen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lac Knife-Graphitnebenprodukte einen hochwertigen leitfähigen Zusatzstoff darstellen und bedeutende Energiespeichervorteile bieten könnten, mit dem Potenzial, Ruß - den Industriestandard - zu ersetzen oder zu ergänzen und gleichzeitig ein Null-Abfall-Verarbeitungsmodell zu ermöglichen.

Eine höhere Kathodendichte erlaubt es, mehr aktives Material in jeder Zelle unterzubringen und so die Energiespeicherung zu erhöhen, ohne die Batteriezellen größer zu machen. Diese Verbesserung ermöglicht es Batterieherstellern, eine höhere volumetrische Energiedichte, bessere Effizienz und geringere Kosten pro Kilowattstunde zu erreichen, während gleichzeitig die inhärente Sicherheit und die Lebensdauer von LFP-Zellen wie den BMLMP (P Series) Zellen von C4V erhalten bleibt, die derzeit Spannung und Energiedichte um etwa fünfzehn Prozent (15 %) im Vergleich zu typischen LFP-Zellen erhöhen. Mit dieser Innovation ermöglicht Focus die nächste Generation von leistungsstarken und kostengünstigen Lithium-Ionen-Batterien - ein Vorteil, der insbesondere für Energiespeichersysteme (BESS) für erneuerbare Energien und EV-Systeme von Bedeutung ist. Die Möglichkeit, eine höhere Dichte zu erreichen, ohne Leitfähigkeit oder Zyklenstabilität zu opfern, unterstreicht den potenziellen Wert von Lac Knife-Graphit als leitfähiger Zusatzstoff der nächsten Generation.

Diese Gelegenheit wird durch das rasche Wachstum des Marktes für leitfähige Hilfsstoffe für Lithium-Ionen-Batterie- (LIB) Kathoden weiter untermauert. Laut einem Bericht von Markets and Markets vom Januar 2025 wird erwartet, dass der Weltmarkt von etwa 1,80 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 4,32 Milliarden US-Dollar bis 2029 anwächst, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 19,1 % entspricht. Angesichts solcher robusten Wachstumsprognosen unterstreichen frühe Hinweise darauf, dass Lac Knife-Graphit mit herkömmlichem Ruß konkurrieren und ihn möglicherweise übertreffen kann, die strategische Chance für Focus Graphite, an einem hochwertigen, wachstumsstarken Spezialmarkt teilzunehmen.

Sollte dies durch Tests in größerem Maßstab bestätigt werden, könnte dieser Durchbruch es Focus ermöglichen, sein Konzentrat vollständig zu nutzen, hochwertige Nebenprodukte zu schaffen und in Kathodenmärkte zu diversifizieren, während gleichzeitig ESG-Vorteile durch Québecs erneuerbare Wasserkraft und eine potenziell saubere Energiebilanz geboten werden. Das Unternehmen plant, die Tests auf einzelne Pouch-Zellen (150 mAh) und mehrschichtige Pouch-Zellen (3 Ah) auszuweiten, verschiedene Mischungsverhältnisse (z. B. 60/40 oder 70/30) zu erkunden und die gemeinsame Validierung mit C4V zur Bewertung der Skalierbarkeit fortzusetzen.

"Diese frühen Ergebnisse bestätigen das Potenzial von Lac Knife-Graphit, über Anodenanwendungen hinaus zu expandieren", sagte Baasit Ali Shaik Sulaiman, VP Supply Chain von C4V. "Oft sind Verbesserungen im einstelligen Prozentbereich bei Batterieanwendungen bemerkenswert. Wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit im Rahmen unseres Digital DNA®-Programms mit größeren Batterien voranzutreiben und das Potenzial dieses Produkts für die nordamerikanische Lieferkette weiter zu erschließen."

"Wir zeigen weiterhin die Vielseitigkeit unserer Lac Knife-Lagerstätte", sagte Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite. "Eine Verbesserung der Kathodendichte um sechsundzwanzig Prozent ist ein ermutigendes erstes Ergebnis in einer Branche, in der selbst kleine Fortschritte von Bedeutung sind. Ermöglicht durch die einzigartigen Eigenschaften von Lac Knife-Flake und unseren Einsatz eines thermischen Wirbelschichtofens, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Nebenprodukte in hochwertige Kathodenmaterialien mit Null-Abfall-Potenzial umgewandelt werden können. Während weitere Tests und Validierungen erforderlich sind, weisen diese Arbeiten auf mögliche Anwendungen in Energiespeichersystemen hin, einem der am schnellsten wachsenden Marktsegmente. Dies steht im Einklang mit unserer Strategie, den Wert der Graphitflakes von Lac Knife zu maximieren und Chancen zu nutzen, um Premium-Materialien an nachgelagerte Kunden zu liefern."



Abbildung 1: Vergleich der Zyklusleistung: LKC Ultima-Mischung vs. C4V-Basis-Ruß

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/1963/266409_16161f67e4116a82_001full.jpg

Abbildung 2: Normalisierter Zyklusvergleich der LKC Ultima-Mischung vs. C4V-Basis-Ruß

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/1963/266409_16161f67e4116a82_002full.jpg

Abbildung 3: Zusammenfassung der Kathoden-Leistungskennzahlen, LKC Ultima-Mischung vs. C4V-Basis-Ruß

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/1963/266409_16161f67e4116a82_003full.jpg

Abbildung 4: Produktinformationsblatt für Lac Knife Cathode (LKC) Ultima

To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/1963/266409_16161f67e4116a82_004full.jpg

Über Charge CCCV (C4V)

C4V™ ist ein Lithium-Ionen-Batterietechnologieunternehmen mit entscheidenden Erkenntnissen in Bezug auf die optimale Leistung von Lithium-Ionen-Batterien und Gigafactories. Die Entdeckungen von C4V haben wesentlich zur Verlängerung der Batterielebensdauer, zur Verbesserung der Sicherheit und der Ladeleistung beigetragen. Noch wichtiger ist jedoch das Gigafactory-Angebot, das es Schwellenländern ermöglicht, ihr eigenes robustes Produktionsökosystem aufzubauen. C4V arbeitet mit führenden Rohstofflieferanten und Ausrüstungsherstellern zusammen, um vollständig optimierte Batterien mit wesentlichen wirtschaftlichen Vorteilen auf den Markt zu bringen, die in verschiedenen Anwendungen "Best-in-Class"-Leistung bieten, einschließlich End-to-End-Lösungen für die Produktion im Gigawattstunden-Maßstab. Mit seinem einzigartigen und innovativen Geschäftsmodell steuert C4V schnell auf eine weltweite Zellproduktionskapazität von über 100 GWh bis 2032 zu, und die Digital DNA Supply Chain-Lösung stellt sicher, dass die eingesetzten Materialien den höchsten Industriestandards für Leistung und Zuverlässigkeit entsprechen.

Weitere Informationen über C4V finden Sie unter http://www.chargecccv.com.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials definiert die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % im Besitz befindlichen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Vorzeigeprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten entwickelten hochreinen Graphitvorkommen in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist auf dem Weg, ein wichtiger Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hochleistungsmaterialindustrien zu werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und hat das Potenzial, eines der größten und hochgradigsten Graphitvorkommen in Nordamerika zu werden. Bei Focus gehen wir über den Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltfreundliche Verarbeitungslösungen und innovative Batterietechnologien, darunter unser patentangemeldetes, siliziumverstärktes sphäronisiertes Graphit, das die Batterieleistung und Effizienz steigern soll.

Unser Engagement für Innovation stellt eine chemiefreie, umweltfreundliche Lieferkette vom Bergwerk bis zum Markt sicher. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision. Wir arbeiten aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsstellen zusammen, um die Kommerzialisierung der nächsten Generation von Graphitmaterialien zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns dafür ein, eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien zu sichern - um die Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten zu verringern und den Übergang zu einer nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

Weitere Informationen über Focus Graphite Inc. finden Sie unter http://www.focusgraphite.com.

Investorenkontakt

Dean Hanisch

CEO, Focus Graphite Inc.

dhanisch@focusgraphite.com

+1 (613) 612-6060

Jason Latkowcer

VP Corporate Development

jlatkowcer@focusgraphite.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Wörtern wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlichen Ausdrücken sowie Aussagen, die sich auf keine historischen Fakten beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Annahmen und Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich des Ausgangs und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse.

Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf unter anderem die potenziellen Anwendungen von Nebenprodukten aus Lac Knife-Graphit als leitfähige Zusatzstoffe in Lithium-Eisenphosphat- (LFP) Kathoden, die Bedeutung der in frühen Tests beobachteten sechsundzwanzigprozentigen (26 %) Verbesserung der Elektrodendichte sowie die erwarteten Vorteile höherer Kathodendichten für Energiespeichersysteme. Darüber hinaus enthält sie Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Konzentrat vollständig zu nutzen, hochwertige Nebenprodukte zu schaffen, in Kathodenmärkte zu diversifizieren und Umwelt-, Sozial- und Governance-Vorteile (ESG) durch Québecs wasserstrombetriebene, kohlenstoffarme Energieinfrastruktur zu liefern. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen ferner die Pläne des Unternehmens, die Tests über Münzzellen hinaus auf Pouch-Zellen auszuweiten, alternative Mischungsverhältnisse zu erkunden und die Zusammenarbeit mit Charge CCCV LLC ("C4V") zur Validierung der Skalierbarkeit fortzusetzen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Marktbedingungen, behördliche Genehmigungen, Änderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Fähigkeit, ausreichende Mittel zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt aufzubringen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration und -entwicklung sowie andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind, beschrieben werden.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf dem Stand vom Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen sollten Investoren kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung

