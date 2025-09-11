EQS-News: HMS Bergbau AG erweitert Geschäftsaktivitäten um globalen Handel mit Schiffstreibstoffen und Schmierstoffen

EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Corporate News

HMS Bergbau AG erweitert Geschäftsaktivitäten um globalen Handel mit Schiffstreibstoffen und Schmierstoffen

Erste Transaktionen bereits erfolgreich durchgeführt

Erfahrenes, weltweit agierendes Händlerteam

Stärkung der Marktpräsenz in Asien und Südamerika

Berlin, 11. September 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, erweitert ihr Produkt- und Dienstleistungsportfolio um den Handel mit Schiffstreibstoffen und Schmierstoffen. Mit dem Ausbau der Geschäftsaktivitäten setzt HMS Bergbau seine planmäßige Diversifizierungsstrategie konsequent fort und erschließt weitere energiewirtschaftlich relevante Marktsegmente. Erste Transaktionen im Bereich Schiffskraftstoffe und Schmierstoffe wurden von HMS Bergbau bereits erfolgreich umgesetzt.

Das Dienstleistungsportfolio von HMS Bergbau im Bereich Schiffstreibstoffe und Schmierstoffe beinhaltet neben einem rund um die Uhr verfügbaren operativen und technischen Support auch eine zuverlässige Liefergarantie, den weltweiten Weiterverkauf in wichtige Häfen sowie maßgeschneiderte Versorgungslösungen für Küsten- und Hochseeschiffe. Das Angebot umfasst ein vielfältiges Portfolio an Lösungen für die Schifffahrt, das von konventionellen Kraftstoffen wie schwefelarmem Heizöl (VLSFO) und Schiffsgasöl (MGO) bis hin zu einer wachsenden Palette kohlenstoffarmer Alternativen reicht. Dazu gehören fortschrittliche Biokraftstoffe, Flüssigerdgas (LNG), Flüssiggas (LPG), Ammoniak und Methanol, um die steigende Nachfrage der Branche nach nachhaltigen und zukunftsfähigen Energieoptionen bedienen zu können.

Mit der Übernahme eines erfahrenen und international hervorragend aufgestellten Teams von Spezialisten im Bereich der maritimen Kraftstoffe stärkt HMS Bergbau seine internationale Marktpräsenz weiter, insbesondere in Asien und Südamerika. Das neu gewonnene Team hat seine operative Tätigkeit bereits aufgenommen und agiert von verschiedenen strategisch wichtigen Standorten weltweit.

„Der Einstieg in den Handel mit Schiffstreibstoffen und Schmierstoffen ist ein bedeutender Schritt für die HMS Bergbau AG“, erklärt Dennis Schwindt, CEO der HMS Bergbau AG. „Wir kombinieren unsere bewährte Stärke im globalen Rohstoffhandel mit der exzellenten Fachkenntnis unseres neuen Teams. Damit sind wir in weiteren dynamisch wachsenden und zukunftsweisenden Marktsegmenten sehr gut aufgestellt. Die ersten erfolgreichen Transaktionen bestätigen unser Konzept und zeigen das Potenzial, das diese Geschäftsfelder für uns bereithalten.“

Die HMS Bergbau AG unterstreicht mit der planmäßigen Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeiten ihren Anspruch, als ganzheitlicher Rohstoffdienstleister nicht nur auf bestehende Marktveränderungen zu reagieren, sondern aktiv neue Wachstumspotenziale zu erschließen und nachhaltige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten.

Über HMS Bergbau AG:

Die HMS Bergbau AG zählt zu eine der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Schiffstreibstoffen, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über hochwertige Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk.

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com

Investor Relations Manager:

edicto GmbH

Doron Kaufmann / Ralf Droz

T: +49 69 905 505 53

E-Mail: hms-bergbau@edicto.de

