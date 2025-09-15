EQS-News: Metavista3D Kündigt Darlehensfinanzierung An

EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 15. September 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Darlehensvertrag (der "Darlehensvertrag") mit einem Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (dem "Kreditgeber") abgeschlossen hat. Metavista3D kann bis zum 31. August 2027 Kredite bis zu einem Gesamtnennbetrag von 12.500.000 kanadischen Dollar (das "Darlehen") vom Kreditgeber aufnehmen. Metavista3D kann das Darlehen nach eigenem Ermessen in mehreren Teilbeträgen (jeweils ein "Vorschuss") in Anspruch nehmen. Der erste Teilbetrag beträgt 2.000.000 € (ca. 3.250.000 kanadische Dollar). Auf den vorgestreckten, ausstehenden Darlehensbetrag fallen Zinsen in Höhe von 3 % p. a. an.

Sollte Metavista3D eine zusätzliche Finanzierung von Dritten erhalten, die den dann ausstehenden Darlehensbetrag übersteigt, wird Metavista3D den ausstehenden Darlehensbetrag und die aufgelaufenen Zinsen vollständig zurückzahlen, und der Darlehensvertrag wird gekündigt.

Der Erlös aus dem Darlehen ist von Metavista3D ausschließlich für die Geschäftsentwicklung von Metavista3D oder seinen Tochtergesellschaften zu verwenden. Da Metavista3D in der Forschung und Entwicklung tätig ist und Kapital für die Weiterentwicklung und Erweiterung seiner Technologie benötigt, freut sich Metavista3D über die Verfügbarkeit des Darlehens. Metavista3D ist sich derzeit über die Höhe und den Zeitpunkt der etwaigen Inanspruchnahme des Darlehens, abgesehen von der Höhe des ersten Vorschusses (sofern und falls dieser ausgezahlt wird), nicht im Klaren und hat den Erlös aus dem Darlehen keinem bestimmten Zweck zugewiesen.

Der Kreditgeber gilt nicht als "nahestehende Partei" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen. Der Kreditgeber hält rund 9,07 % der ausgegebenen und ausstehenden stimmberechtigten Wertpapiere des Unternehmens.

Über Metavista3D

Metavista3D Inc. entwickelt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG KI-gesteuerte, pseudoholografische Displaytechnologien, die eine brillenlose 3D-Visualisierung räumlicher Inhalte ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von über 20 Patenten im Zusammenhang mit dieser Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com.

Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX Venture Exchange (TSXV) unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen Börsen unter dem Tickersymbol E3T notiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jeff Carlson,

Chief Executive Officer und Director

E-Mail: jeff@metavista3d.com

Telefon: (702) 518-3220

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen zum Darlehen und dessen Abschluss zu den hierin beschriebenen Bedingungen, zur Inanspruchnahme eines Darlehensvorschusses durch das Unternehmen, zur beabsichtigten Verwendung der Darlehenserlöse durch das Unternehmen, zur Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen durch Dritte, zur Entwicklung und Erweiterung der Technologie des Unternehmens sowie zu den zukünftigen Entwicklungsplänen und -zielen des Unternehmens. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe zu erkennen. Auch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen", "eintreten" oder "erreicht" "werden", "können", "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden", sind zukunftsgerichtete Informationen bindend. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Metavista3D wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung im Rahmen des Darlehensvertrags zu dessen Bedingungen, der Rückzahlung des Darlehens und aller darauf entfallenden Zinsen sowie den Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens. Obwohl Metavista3D versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Leser sollten sich daher nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Metavista3D übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) noch eine andere Regulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.

