IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals Corp. gibt den Abschluss der Datensammlung zu den geochemischen Bodenproben auf dem Projekt KAP bekannt

IRW-PRESS: Integral Metals Corp.: Integral Metals Corp. gibt den Abschluss der Datensammlung zu den geochemischen Bodenproben auf dem Projekt KAP bekannt

Anhand der jüngsten Datensätze zu den geochemischen Bodenproben beherbergt das Projekt KAP eine Zinkanomalie von über 69 %

Calgary, Alberta, 15. September 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich bekannt zu geben, dass die umfangreiche Datensammlung zu den geochemischen Proben aus dem Projekt KAP, die vor allem Daten aus dem Main Showing und den umliegenden Gebieten umfasst, nunmehr abgeschlossen ist. Diese Erhebung fand im Anschluss an die Probensammlung statt (siehe vorherige Pressemeldung vom 12. Juni 2025).

Das Hauptaugenmerk des Programms lag auf dem Erdreich im B-Horizont. Hier wurden insgesamt 2.164 Bodenproben entnommen, um eine entsprechende Konsistenz zu gewährleisten und die Oberflächenkontamination so gering wie möglich zu halten. Die Proben wurden hinsichtlich ihrer Feldattribute wie Horizont, Tiefe, Farbe, Feuchtigkeit und Textur erfasst, wodurch ein Datensatz entstand, der sowohl geochemische als auch umweltbezogene Kontextinformationen beinhaltete. Im Labor wurden die Proben im Hinblick auf eine Reihe von Elementen untersucht. Zink und Blei wurden vorrangig ausgewertet; die Werte wurden im Rahmen der Analysemethoden als bestmögliche konsolidierte Bestimmungen angegeben. Im Rahmen der Qualitätskontrolle wurden sowohl Doppelproben als auch zertifizierte Normproben als Bezugswerte beigefügt; sie machten mehr als fünf Prozent der gesammelten Daten aus, um die Reproduzierbarkeit und analytische Konsistenz sicherzustellen.

Anhand einer ersten Datenauswertung ist bereits die Stärke der geochemischen Strukturdaten im Bereich des Main Showing als Teil des Projektgeländes ersichtlich. Die Zinkwerte reichten von einem Hintergrundwert von etwa 15 ppm bis hin zu Höchstwerten von über 69.900 ppm. Die Bleikonzentrationen variierten zwischen 7 ppm und einem Maximum von 20.100 ppm. Zu den unterstützenden Indikatorelementen zählten Cadmium - das in der Regel bei rund 0,5 ppm lag, aber auch Werte von über 350 ppm erreichte - und Thallium, das in Verbindung mit erhöhten Bleikonzentrationen konsequent über dem Hintergrundwert nachgewiesen wurde. Die Bariumkonzentrationen reichten bis zu 7.800 ppm, während Strontium an bestimmten Stellen die 1.000-ppm-Marke überschritt, was auf Schwankungen im Einfluss von Karbonat und Baryt hindeutet.

Die neu erhobenen Daten haben eine Grundlage für die geochemische Ausprägung des Main Showing geschaffen und bestätigen neuerlich, dass mit der Entnahme von Bodenproben eine Auffindung der Mineralisierung im Konzessionsgebiet möglich ist. Das Unternehmen hat nun mit einer detaillierten statistischen und räumlichen Analyse der gewonnenen Daten begonnen; unter anderem werden die Beziehungen mehrerer Elemente zueinander und die Gruppierungen der Anomalien beurteilt.

Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, meint dazu: Es handelt sich hier um die umfassendste Bodenmessung, die jemals im Projekt KAP durchgeführt wurde. Derart hohe Zink- und Bleikonzentrationen stärken unser Vertrauen in das Ausmaß und die Ausprägung der Mineralisierung im Main Showing. Dieses Programm liefert uns eine solide geochemische Grundlage, auf der wir aufbauen können, und wir freuen uns schon auf die Detailauswertung, mit der wir unsere nächsten Bohrziele genauer definieren können.

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP Exploration des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralien wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Mineralien beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen, einschließlich in Bezug auf weitere geplante Explorationsarbeiten auf seinen Mineralkonzessionsgebieten.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, das geplante Bohrprogramm wie beabsichtigt durchzuführen.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, weitere Explorationsarbeiten wie geplant durchzuführen, und dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

