Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Nordex SE Unternehmen: Nordex SE ISIN: DE000A0D6554 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 16.09.2025 Kursziel: 22,50 EUR (zuvor: 19,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Reiche hält an Ausbau der erneuerbaren Energien fest - gezielte Reformen erhöhen Wettbewerbsfähigkeit Gestern stellte Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, den von den beauftragten Gutachtern ewi und BET erstellten Monitoringbericht mit dem Titel 'Energiewende.Effizient.Machen.' vor. Auf Grundlage dieses Berichts skizzierte die Ministerin einen 10-Punkte-Plan unter dem Titel 'Klimaneutral werden-wettbewerbsfähig bleiben'. Der Ausbaupfad für EE soll beibehalten und um mehr marktwirtschaftliche Elemente ergänzt werden. Unseres Erachtens bietet das Konzept eine gute Grundlage für den weiteren Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland. Reform der Energiepolitik mit einer Vielzahl marktwirtschaftlicher Elemente soll für Effizienz sorgen: Die Bundesregierung erwartet für 2030 einen Strombedarf am unteren Ende der Spanne von 600 bis 700 (bisher: 750) TWh und kündigt Anpassungen bei Offshore-Wind und den entsprechenden Netzanbindungen an. Am Ziel einer Quote von 80% von EE bei der Stromproduktion im Jahr 2030 wird festgehalten. Das System der fixen Einspeisevergütungen wird durch einen variableren Preismechanismus ersetzt werden. Damit werden Anreize für Produzenten von Solar- und Windenergie gesetzt, stärker in Speicher und Batterien zu investieren und eine bedarfsgerechtere Stromeinspeisung zu ermöglichen, die auch die Netze entlastet. Weitere Punkte sind die Schaffung eines Kapazitätsmarktes und die Reduzierung der Netzkosten, u.a. durch Regionalisierung und Freileitungen statt Erdkabel. Auch die Nachfrage soll durch zunehmende Digitalisierung (u.a. Smart Meter), Home Energy Management und variable Tarife flexibilisiert werden. Subventionen sollen auf energieintensive Unternehmen und F&E (u.a. Geothermie, Fusion, Wasserstoff) beschränkt werden. Zur Kosteneffizienz wird auch der europäische Emissionshandel sowie die Förderung von CCS bzw. CCU (Carbon Capture Storage bzw. Utilization) beitragen. Neue Rahmenbedingungen erlauben Nordex u.E. auf Jahre günstige Bedingungen im wichtigen Heimatmarkt: Aus unserer Sicht ergibt sich aus den energiepolitischen Vorstellungen der Bundesministerin keine energiepolitische Wende, wohl aber eine dringend erforderliche Reform hin zu einer sehr wettbewerbsfähigen Energieerzeugung. Die Auswirkungen sollten zu noch mehr Wettbewerbsfähigkeit von OnshoreWindenergie gegenüber Solar- und Offshore-Energie beitragen. Hervorragende Visibilität: Das verbesserte Wettbewerbsumfeld sorgt weiter für Rückenwind bei der Profitabilität des Unternehmens. So verbesserte sich die EBITDAMarge in Q2 um 2,3 PP auf 5,8%. Der in Q2 gemeldete Auftragseingang des Projektgeschäfts in Höhe von 2,3 GW (+82% yoy) übertraf deutlich unsere Erwartung (2,0 GW). Mit einem Auftragseingang von 4,5 GW im ersten Halbjahr 2025 ist Nordex damit auf einem guten Weg, den bisherigen Rekordwert des Vorjahres zu übertreffen. Während das Orderbuch Visibilität bis 2027/28 bietet, dürfte die neue Energiepolitik in Deutschland gute Rahmenbedingungen bis in das Jahr 2030 ermöglichen. Fazit: Für Nordex als führendem Hersteller von Onshore-Windturbinen sehen wir viele positive Aspekte in der skizzierten künftigen Energiepolitik. Wir haben unsere Erwartungen für 2028 und die folgenden Jahre auf das Niveau des mittelfristigen EBITDA-Margenziels von 8% angehoben. Unser Kursziel steigt entsprechend auf 22,50 EUR an und wir bestätigen unser Anlageurteil 'Kaufen'. 