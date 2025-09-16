Werbung ausblenden

Original-Research: Nordex SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
Original-Research: Nordex SE - von Montega AG

16.09.2025 / 11:50 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu Nordex SE

     Unternehmen:               Nordex SE
     ISIN:                      DE000A0D6554

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.09.2025
     Kursziel:                  22,50 EUR (zuvor: 19,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Christian Bruns, CFA

Reiche hält an Ausbau der erneuerbaren Energien fest - gezielte Reformen
erhöhen Wettbewerbsfähigkeit

Gestern stellte Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und
Energie, den von den beauftragten Gutachtern ewi und BET erstellten
Monitoringbericht mit dem Titel 'Energiewende.Effizient.Machen.' vor. Auf
Grundlage dieses Berichts skizzierte die Ministerin einen 10-Punkte-Plan
unter dem Titel 'Klimaneutral werden-wettbewerbsfähig bleiben'. Der
Ausbaupfad für EE soll beibehalten und um mehr marktwirtschaftliche Elemente
ergänzt werden. Unseres Erachtens bietet das Konzept eine gute Grundlage für
den weiteren Ausbau der Onshore-Windenergie in Deutschland.

Reform der Energiepolitik mit einer Vielzahl marktwirtschaftlicher Elemente
soll für Effizienz sorgen: Die Bundesregierung erwartet für 2030 einen
Strombedarf am unteren Ende der Spanne von 600 bis 700 (bisher: 750) TWh und
kündigt Anpassungen bei Offshore-Wind und den entsprechenden Netzanbindungen
an. Am Ziel einer Quote von 80% von EE bei der Stromproduktion im Jahr 2030
wird festgehalten. Das System der fixen Einspeisevergütungen wird durch
einen variableren Preismechanismus ersetzt werden. Damit werden Anreize für
Produzenten von Solar- und Windenergie gesetzt, stärker in Speicher und
Batterien zu investieren und eine bedarfsgerechtere Stromeinspeisung zu
ermöglichen, die auch die Netze entlastet. Weitere Punkte sind die Schaffung
eines Kapazitätsmarktes und die Reduzierung der Netzkosten, u.a. durch
Regionalisierung und Freileitungen statt Erdkabel. Auch die Nachfrage soll
durch zunehmende Digitalisierung (u.a. Smart Meter), Home Energy Management
und variable Tarife flexibilisiert werden. Subventionen sollen auf
energieintensive Unternehmen und F&E (u.a. Geothermie, Fusion, Wasserstoff)
beschränkt werden. Zur Kosteneffizienz wird auch der europäische
Emissionshandel sowie die Förderung von CCS bzw. CCU (Carbon Capture Storage
bzw. Utilization) beitragen.

Neue Rahmenbedingungen erlauben Nordex u.E. auf Jahre günstige Bedingungen
im wichtigen Heimatmarkt: Aus unserer Sicht ergibt sich aus den
energiepolitischen Vorstellungen der Bundesministerin keine
energiepolitische Wende, wohl aber eine dringend erforderliche Reform hin zu
einer sehr wettbewerbsfähigen Energieerzeugung. Die Auswirkungen sollten zu
noch mehr Wettbewerbsfähigkeit von OnshoreWindenergie gegenüber Solar- und
Offshore-Energie beitragen.

Hervorragende Visibilität: Das verbesserte Wettbewerbsumfeld sorgt weiter
für Rückenwind bei der Profitabilität des Unternehmens. So verbesserte sich
die EBITDAMarge in Q2 um 2,3 PP auf 5,8%. Der in Q2 gemeldete
Auftragseingang des Projektgeschäfts in Höhe von 2,3 GW (+82% yoy) übertraf
deutlich unsere Erwartung (2,0 GW). Mit einem Auftragseingang von 4,5 GW im
ersten Halbjahr 2025 ist Nordex damit auf einem guten Weg, den bisherigen
Rekordwert des Vorjahres zu übertreffen. Während das Orderbuch Visibilität
bis 2027/28 bietet, dürfte die neue Energiepolitik in Deutschland gute
Rahmenbedingungen bis in das Jahr 2030 ermöglichen.

Fazit: Für Nordex als führendem Hersteller von Onshore-Windturbinen sehen
wir viele positive Aspekte in der skizzierten künftigen Energiepolitik. Wir
haben unsere Erwartungen für 2028 und die folgenden Jahre auf das Niveau des
mittelfristigen EBITDA-Margenziels von 8% angehoben. Unser Kursziel steigt
entsprechend auf 22,50 EUR an und wir bestätigen unser Anlageurteil
'Kaufen'.



Nordex

