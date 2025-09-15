Werbung ausblenden

Preis für Opec-Öl gefallen

dpa-AFX · Uhr
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 69,93 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 56 Cent weniger als am Donnerstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/zb

