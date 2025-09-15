Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Richterwahl/Bundesverfassungsgericht

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Richterwahl/Bundesverfassungsgericht:

"Kann man damit die Akte schließen? Leider nicht. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat zwar durch das Polittheater noch keinen Schaden genommen, aber es besteht das Risiko eines Akzeptanzverlusts in Teilen der Bevölkerung. Das Koalitionsdebakel richtet die Scheinwerfer auf das Ernennungsverfahren der Verfassungsrichter und entlarvt dabei eklatante demokratische Schwächen."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Fortsetzung im Zollstreit
USA und China sprechen in Spanien12. Sept. · dpa-AFX
USA und China sprechen in Spanien
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025
Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft stehtgestern, 19:59 Uhr · onvista
Bezahldienstleister glänzt beim IPO
15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden