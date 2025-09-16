AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp dreht ins Plus wegen Jindal-Interesse an Steel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Kaufinteresse für das Stahlgeschäft hat Thyssenkrupp -Aktien am Dienstag kräftig angetrieben. Am Nachmittag sorgte die Nachricht, dass der indische Stahlkonzern Jindal ein unverbindliches Angebot zum Kauf der Stahltochter Steel Europa abgegeben hat, für kräftigen Rückenwind. Aus einem Minus von bis zu sechs Prozent wurde ein Plus von 3,2 Prozent. Der Kurs näherte sich mit 11,31 Euro dem Juli-Hoch von 11,62 Euro.

Mitte August hatte der Kurs des Stahlkonzerns seinen zuletzt guten Lauf eingeleitet. Kurz davor hatte zwar noch ein gesenkter Ausblick auf den Aktien gelastet, doch seither hat der Kurs nun etwa 40 Prozent zugelegt - auch wegen Rüstungsfantasie, die vor Monaten schon wegen der Marinetochter TKMS geweckt wurde. Getrieben davon sind die Aktien in diesem Jahr schon um fast das Dreifache gestiegen. Zum Jahreswechsel waren sie noch bei der Marke von vier Euro gehandelt worden./tih/jha/