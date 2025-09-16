Klingbeil: Werden Abbremsen bei erneuerbarer Energie nicht zulassen

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will laut Finanzminister Lars Klingbeil beim Ausbau der erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft nicht auf die Bremse treten.

"Der Ausbau der Erneuerbaren, der muss uneingeschränkt weitergehen", sagte der SPD-Chef am Dienstag dem TV-Sender "Phoenix". Deutschland sei bei den erneuerbaren Energien auf einem guten Pfad. "Das wird sich zu einer Stärke in Deutschland auch entwickeln", sagte Klingbeil. "Und an der Stelle werden wir nicht zulassen, dass abgebremst wird."

Klingbeil bezog sich dabei auf Aussagen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche. Die CDU-Politikerin hatte am Montag darauf verwiesen, dass der Stromverbrauch bis 2030 laut dem von ihr beauftragten Monitoring-Bericht voraussichtlich geringer zulege als bisher angenommen. Das gesetzlich festgelegte Ziel, dass in Deutschland bis 2030 Ökostrom einen Anteil von 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs erreichen solle, lasse sich daher auch mit einem langsameren Ausbau der erneuerbaren Energie erreichen.

