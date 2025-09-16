Medien: Netanjahu spricht von Einsatz-Beginn in Stadt Gaza
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat örtlichen Medienberichten zufolge bei einem Prozess in Tel Aviv gesagt, Israel habe "eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen". Ein Armeesprecher schrieb kurz zuvor in einem Post auf der Plattform X, Israel habe mit der Zerstörung der Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas in der Stadt Gaza angefangen./le/DP/stw
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan RißeZuckerberg und Co.: US-Techelite gibt ein armseliges Bild abgestern, 12:36 Uhr · Acatis
Chartzeit Wochenausgabe 14.09.2025Drei Grafiken zeigen, wie es um die US-Wirtschaft steht14. Sept. · onvista