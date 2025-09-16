Werbung ausblenden

Medien: Netanjahu spricht von Einsatz-Beginn in Stadt Gaza

dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat örtlichen Medienberichten zufolge bei einem Prozess in Tel Aviv gesagt, Israel habe "eine intensive Operation in der Stadt Gaza begonnen". Ein Armeesprecher schrieb kurz zuvor in einem Post auf der Plattform X, Israel habe mit der Zerstörung der Infrastruktur der islamistischen Terrororganisation Hamas in der Stadt Gaza angefangen./le/DP/stw

