Unilever: Übergangs-Finanzchef übernimmt Posten dauerhaft

Der Konsumgüterkonzern Unilever hat Übergangs-Finanzchef Srinivas Phatak auf Dauer berufen. Phatak ist seit März auf diesem Posten kommissarisch tätig, nachdem sein Vorgänger Fernando Fernandez auf den Chefposten des Konzerns gewechselt ist. Die Neubesetzung erfolgte, nachdem Unilever seinen ehemaligen Konzernchef Hein Schumacher Ende Februar nach weniger als zwei Jahren im Amt abgesetzt hatte.

Der 53-jährige Phatak ist seit 1999 bei Unilever. Bevor er die Nachfolge von Fernandez antrat, war er seit 2022 stellvertretender Finanzchef.

Unilever, zu dem Marken wie Hellmann's, Dove und Knorr gehören, befindet sich mitten in einer Umstrukturierung, die Kostensenkungen und den Verkauf von schwachen Marken umfasst. Die Neuaufstellung des Konzerns beinhaltet auch die Ausgliederung des Eiscreme-Geschäfts, das noch 2025 an die Börse gehen soll.