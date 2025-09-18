Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Puma auf 22,50 Euro - 'Halten'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 21 auf 22,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Pinault-Familie hoffe laut "Manager Magazin" auf einen Verkauf ihres Anteils am Sportartikelhersteller für 40 Euro je Aktie, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Schwäche der Marke Puma und der geringen Visibilität der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung hält Maul einen deutlich niedrigeren Wert für fair./niw/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:44 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:53 / MESZ

Puma

