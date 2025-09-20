Chartzeit Eilmeldung

Snowflake zwischen KI-Fantasie und hoher Bewertung – Kauf-Setup trotz Risiken

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Snowflake ist ein US-amerikanisches Softwareunternehmen, das sich auf Cloud-basierte Datenplattformen spezialisiert hat. Vereinfacht gesagt: Snowflake bietet Unternehmen eine zentrale Infrastruktur, um Daten zu speichern, zu verwalten, zu analysieren und gemeinsam zu nutzen – und das komplett in der Cloud. Insbesondere im Kontext der aktuellen KI-Entwicklungen ist Snowflake hervorragend positioniert um vom Wachstum in diesem Segment zu profitieren.

Free Week

Plus lesen. Ohne Abo. Ohne Kosten.

Sofortiger Zugriff auf:

  • Experten-Analysen, für durchdachte Investments
  • Markt-Kommentare, die mehr liefern als Schlagzeilen
  • Unabhängige Einordnung statt Meinung

📆 Nur vom 15.–21. September

Kostenlos registrieren & alles lesen

Bereits registriert? Einloggen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Snowflake

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Put-Optionsscheine
So schützt du dein Depot vor Verlusten18. Sept. · onvista
Daten von Polymarket
Die fünf spannendsten Börsen-Wetten17. Sept. · onvista
Trading-Impuls
Die Zalando-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal16. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden