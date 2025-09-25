Rote Vorzeichen an den Märkten – Apple und Verbio im Fokus
Der DAX rutscht im frühen Handel ins Minus, und auch die US-Indikationen deuten derzeit eher auf eine schwächere Eröffnung hin. In Asien setzte sich das verhaltene Bild fort: Der Nikkei gab leicht nach. Anleger bleiben vorerst vorsichtig.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland lieferte der GfK-Konsumklimaindex für Oktober keine Überraschung: Mit –22,3 Punkten bestätigt er die Erwartungen und signalisiert weiterhin Zurückhaltung der Verbraucher. Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Die Auftragseingänge langlebiger Güter für August stehen an. Nach dem kräftigen Rückgang im Juli erwarten Ökonomen nun ein moderates Minus von 0,5 %, was auf eine Stabilisierung der Investitionsgüter-Nachfrage hindeuten könnte.
Im Fokus:
Apple gerät in den Schlagzeilen unter Druck. Der Konzern macht die EU-Gesetzgebung für Verzögerungen bei neuen Funktionen verantwortlich. Der Digital Markets Act zwingt Apple, Features wie iPhone-Mirroring und AirPods-Live-Übersetzung für Drittanbieter kompatibel zu machen. Aus Datenschutzgründen gibt es hierfür bislang keine Lösung. Weitere Verzögerungen, möglicherweise sogar bei Hardware, schließt der Konzern nicht mehr aus. Die Aktie zeigt sich vorbörslich leicht schwächer.
Ganz anders Verbio: Der Bioenergie-Spezialist legt nach Zahlen zu. Zwar brach das EBITDA im Geschäftsjahr 2024/25 auf 14,2 Mio. € ein, doch Rekordproduktionen bei Biodiesel, Bioethanol und Biomethan sowie der Hochlauf der US-Anlage in Nevada stimmen optimistisch. Für 2025/26 stellt das Management eine deutliche Ergebnis-Erholung in Aussicht. Die geplante Dividendenaussetzung soll Liquidität sichern.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|HC1BE1
|8,35
|15222,868498 Punkte
|2,6
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG96F6
|0,7
|23503,128397 Punkte
|116,59
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG23ZZ
|10,24
|24587,010227 Punkte
|25,99
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2TLM
|23,24
|25892,248456 Punkte
|10,71
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG113E
|20,31
|21551,486715 Punkte
|11,05
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siemens Energy AG
|Call
|UG2N7K
|4,82
|110,00 EUR
|24,83
|17.12.2025
|RENK Group AG
|Call
|UG78VH
|1,08
|72,00 EUR
|4,81
|17.12.2025
|DAX®
|Put
|UG8RWT
|3,01
|23800,00 Punkte
|53,12
|03.10.2025
|Alphabet Inc. (C Shares)
|Call
|UG9MHU
|0,54
|280,00 USD
|10,62
|17.12.2025
|NVIDIA Corp.
|Call
|HD5R82
|8,03
|195,00 USD
|45,64
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Freeport-McMoRan Inc.
|Long
|UG2KJT
|1,26
|30,143712 USD
|5
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6JZL
|0,73
|22723,239988 Punkte
|25
|Open End
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG1ZDR
|1,38
|39,171094 USD
|3
|Open End
|United Internet AG
|Long
|HD7R7L
|21,56
|21,332008 EUR
|5
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG9ZQW
|9,53
|22,38634 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;
