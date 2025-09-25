Rote Vorzeichen an den Märkten – Apple und Verbio im Fokus

Der DAX rutscht im frühen Handel ins Minus, und auch die US-Indikationen deuten derzeit eher auf eine schwächere Eröffnung hin. In Asien setzte sich das verhaltene Bild fort: Der Nikkei gab leicht nach. Anleger bleiben vorerst vorsichtig.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland lieferte der GfK-Konsumklimaindex für Oktober keine Überraschung: Mit –22,3 Punkten bestätigt er die Erwartungen und signalisiert weiterhin Zurückhaltung der Verbraucher. Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Die Auftragseingänge langlebiger Güter für August stehen an. Nach dem kräftigen Rückgang im Juli erwarten Ökonomen nun ein moderates Minus von 0,5 %, was auf eine Stabilisierung der Investitionsgüter-Nachfrage hindeuten könnte.

Im Fokus:

Apple gerät in den Schlagzeilen unter Druck. Der Konzern macht die EU-Gesetzgebung für Verzögerungen bei neuen Funktionen verantwortlich. Der Digital Markets Act zwingt Apple, Features wie iPhone-Mirroring und AirPods-Live-Übersetzung für Drittanbieter kompatibel zu machen. Aus Datenschutzgründen gibt es hierfür bislang keine Lösung. Weitere Verzögerungen, möglicherweise sogar bei Hardware, schließt der Konzern nicht mehr aus. Die Aktie zeigt sich vorbörslich leicht schwächer.

Ganz anders Verbio: Der Bioenergie-Spezialist legt nach Zahlen zu. Zwar brach das EBITDA im Geschäftsjahr 2024/25 auf 14,2 Mio. € ein, doch Rekordproduktionen bei Biodiesel, Bioethanol und Biomethan sowie der Hochlauf der US-Anlage in Nevada stimmen optimistisch. Für 2025/26 stellt das Management eine deutliche Ergebnis-Erholung in Aussicht. Die geplante Dividendenaussetzung soll Liquidität sichern.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull HC1BE1 8,35 15222,868498 Punkte 2,6 Open End DAX® Bull UG96F6 0,7 23503,128397 Punkte 116,59 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG23ZZ 10,24 24587,010227 Punkte 25,99 Open End DAX® Bear UG2TLM 23,24 25892,248456 Punkte 10,71 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG113E 20,31 21551,486715 Punkte 11,05 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Call UG2N7K 4,82 110,00 EUR 24,83 17.12.2025 RENK Group AG Call UG78VH 1,08 72,00 EUR 4,81 17.12.2025 DAX® Put UG8RWT 3,01 23800,00 Punkte 53,12 03.10.2025 Alphabet Inc. (C Shares) Call UG9MHU 0,54 280,00 USD 10,62 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD5R82 8,03 195,00 USD 45,64 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Freeport-McMoRan Inc. Long UG2KJT 1,26 30,143712 USD 5 Open End DAX® Long UG6JZL 0,73 22723,239988 Punkte 25 Open End Novo-Nordisk AS Long UG1ZDR 1,38 39,171094 USD 3 Open End United Internet AG Long HD7R7L 21,56 21,332008 EUR 5 Open End Barrick Mining Corp. Long UG9ZQW 9,53 22,38634 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!