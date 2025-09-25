Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Rote Vorzeichen an den Märkten – Apple und Verbio im Fokus

UniCredit · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:

Der DAX rutscht im frühen Handel ins Minus, und auch die US-Indikationen deuten derzeit eher auf eine schwächere Eröffnung hin. In Asien setzte sich das verhaltene Bild fort: Der Nikkei gab leicht nach. Anleger bleiben vorerst vorsichtig.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland lieferte der GfK-Konsumklimaindex für Oktober keine Überraschung: Mit –22,3 Punkten bestätigt er die Erwartungen und signalisiert weiterhin Zurückhaltung der Verbraucher. Am Nachmittag richtet sich der Blick über den Atlantik: Die Auftragseingänge langlebiger Güter für August stehen an. Nach dem kräftigen Rückgang im Juli erwarten Ökonomen nun ein moderates Minus von 0,5 %, was auf eine Stabilisierung der Investitionsgüter-Nachfrage hindeuten könnte.

 

Im Fokus:

Apple gerät in den Schlagzeilen unter Druck. Der Konzern macht die EU-Gesetzgebung für Verzögerungen bei neuen Funktionen verantwortlich. Der Digital Markets Act zwingt Apple, Features wie iPhone-Mirroring und AirPods-Live-Übersetzung für Drittanbieter kompatibel zu machen. Aus Datenschutzgründen gibt es hierfür bislang keine Lösung. Weitere Verzögerungen, möglicherweise sogar bei Hardware, schließt der Konzern nicht mehr aus. Die Aktie zeigt sich vorbörslich leicht schwächer.

 

Ganz anders Verbio: Der Bioenergie-Spezialist legt nach Zahlen zu. Zwar brach das EBITDA im Geschäftsjahr 2024/25 auf 14,2 Mio. € ein, doch Rekordproduktionen bei Biodiesel, Bioethanol und Biomethan sowie der Hochlauf der US-Anlage in Nevada stimmen optimistisch. Für 2025/26 stellt das Management eine deutliche Ergebnis-Erholung in Aussicht. Die geplante Dividendenaussetzung soll Liquidität sichern.

 

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

 

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX® Bull HC1BE1 8,35 15222,868498 Punkte 2,6 Open End
DAX® Bull UG96F6 0,7 23503,128397 Punkte 116,59 Open End
DAX®/X-DAX® Bear UG23ZZ 10,24 24587,010227 Punkte 25,99 Open End
DAX® Bear UG2TLM 23,24 25892,248456 Punkte 10,71 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG113E 20,31 21551,486715 Punkte 11,05 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Siemens Energy AG Call UG2N7K 4,82 110,00 EUR 24,83 17.12.2025
RENK Group AG Call UG78VH 1,08 72,00 EUR 4,81 17.12.2025
DAX® Put UG8RWT 3,01 23800,00 Punkte 53,12 03.10.2025
Alphabet Inc. (C Shares) Call UG9MHU 0,54 280,00 USD 10,62 17.12.2025
NVIDIA Corp. Call HD5R82 8,03 195,00 USD 45,64 14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Freeport-McMoRan Inc. Long UG2KJT 1,26 30,143712 USD 5 Open End
DAX® Long UG6JZL 0,73 22723,239988 Punkte 25 Open End
Novo-Nordisk AS Long UG1ZDR 1,38 39,171094 USD 3 Open End
United Internet AG Long HD7R7L 21,56 21,332008 EUR 5 Open End
Barrick Mining Corp. Long UG9ZQW 9,53 22,38634 USD 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 25.09.2025; 09:30 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Apple
Verbio
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street stabilisiert sich nach Powell-Dämpfer - Rekorde in Sichtgestern, 14:55 Uhr · dpa-AFX
Wall Street stabilisiert sich nach Powell-Dämpfer - Rekorde in Sicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktiegestern, 16:45 Uhr · onvista
Rally bei Gold und Silber
Was die Preise von Edelmetallen aktuell treibtgestern, 09:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden