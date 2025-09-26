TAGESVORSCHAU: Termine am 29. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 29. September.

TERMINE UNTERNEHMEN: 10:00 Lufthansa, Kapitalmarkttag am Flughafen München FRA: Totalenergies, Investorentag TERMINE KONJUNKTUR 10:30 GBR: Geldmenge M4 10:30 GBR: Hypothekenzusagen 10:30 GBR: Konsumentenkredit 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 9/25 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 8/25 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 9/25

