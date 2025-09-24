Chinesischer E-Auto-Hersteller

BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie

onvista · Uhr

Warren Buffett hat sich nach fast zwei Jahrzehnten von seinen letzten BYD-Aktien getrennt. Der ohnehin gebeutelte Kurs sackte daraufhin ab. Dabei läuft es operativ beim chinesischen Autokonzern durchaus gut – und die Aktie ist günstig.

Ein BYD-Autohaus ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/RNL Fotografia

Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway hat sich von seinen letzten BYD-Aktien getrennt – und den Kurs damit ordentlich belastet. Die Aktien des chinesischen Autobauers fielen am Montag und Dienstag kräftig und haben in der laufenden Woche bereits 7,4 Prozent verloren.

