Chinesischer E-Auto-Hersteller

BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie

onvista · 24.09.2025, 16:45 Uhr Uhr

Warren Buffett hat sich nach fast zwei Jahrzehnten von seinen letzten BYD-Aktien getrennt. Der ohnehin gebeutelte Kurs sackte daraufhin ab. Dabei läuft es operativ beim chinesischen Autokonzern durchaus gut – und die Aktie ist günstig.