Wadephul: Werden Moldau auf EU-Kurs "kraftvoll" unterstützen

Warschau (Reuters) - Nach dem Wahlsieg der pro-europäischen Regierungspartei in der Republik Moldau verspricht Bundesaußenminister Johann Wadephul dem Land Unterstützung auf seinem EU-Kurs.

"Wir nehmen diese Wahl der Moldauerinnen und Moldauer ernst und werden alles tun, um Moldau auf seinem Weg in die Europäische Union weiter kraftvoll zu unterstützen", sagte Wadephul am Montag bei einem Treffen mehrerer europäischer Außenminister in Warschau. Die Menschen in dem südosteuropäischen Land hätten sich für Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Aussicht auf eine gute Zukunft entschieden. "Sie haben aus Überzeugung Europa gewählt, trotz aller Versuche aus Moskau, die Wahlen zu beeinflussen", sagte Wadephul. Die Regierung in Moldau hat Russland massive Einflussnahme auf die Wahl vorgeworfen. Die Regierung in Moskau hatte die Vorwürfe zurückgewiesen.

