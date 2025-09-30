Werbung ausblenden

China: RatingDog-Einkaufsmanagerindex zieht überraschend an

dpa-AFX · Uhr
PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung unter kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des anhaltenden Handelsstreits mit den USA überraschend weiter aufgehellt. Der am Dienstag von der Ratingagentur RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) legte im September um 0,7 Punkte auf 51,2 Zähler zu. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 50,2 Punkte gerechnet. Der Wert liegt damit deutlich über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Sektor hindeutet.

Der RatingDog-Indikator zeichnet damit ein anderes Bild als der ebenfalls am Dienstag veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex. Dieser stieg im September auf 49,8 (August 49,4) Punkte. Der Indikator zog damit etwas stärker als erwartet an, blieb aber unter der Expansionsschwelle.

Die beiden Indikatoren werden unterschiedlich erhoben. Der staatlich erhobene Einkaufsmanagerindex erfasst laut Experten häufig größere und staatsnahe Betriebe, während der RatingDog-PMI als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen gilt./zb/men

