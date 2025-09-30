EQS-AFR: 4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 4finance S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
30.09.2025 / 09:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die 4finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/68db8411fa25b625be501184_FS2025%20H1%20-%204finance%20S.A.%20Final%20(f.e.).pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort:
https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/68db8411fa25b625be501184_FS2025%20H1%20-%204finance%20S.A.%20Final%20(f.e.).pdf
30.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|4finance S.A.
|8-10 Avenue de la Gare
|1610 Luxembourg
|Großherzogtum Luxemburg
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2205876 30.09.2025 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–