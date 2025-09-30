Werbung ausblenden

EQS-AFR: 4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 4finance S.A. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
4finance S.A.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.09.2025 / 09:45 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die 4finance S.A. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/68db8411fa25b625be501184_FS2025%20H1%20-%204finance%20S.A.%20Final%20(f.e.).pdf

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025

Ort:

https://cdn.prod.website-files.com/5f073e5f9682df607c6ad316/68db8411fa25b625be501184_FS2025%20H1%20-%204finance%20S.A.%20Final%20(f.e.).pdf

Sprache:Deutsch
Unternehmen:4finance S.A.
8-10 Avenue de la Gare
1610 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
4
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28)

