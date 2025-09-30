EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.09.2025 / 16:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gateway Real Estate AG Hardenbergstraße 28a 10623 Berlin Deutschland Internet: www.gateway-re.de

