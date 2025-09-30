Werbung ausblenden

EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gateway Real Estate AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gateway Real Estate AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.09.2025 / 16:08 CET/CEST
Hiermit gibt die Gateway Real Estate AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 24.10.2025

Ort:

https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Gateway Real Estate AG
Hardenbergstraße 28a
10623 Berlin
Deutschland
Internet:www.gateway-re.de
2206206 30.09.2025 CET/CEST

